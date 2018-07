Coupe du Monde 2018 : Des Japonais fatigués ?

Si l’on se fie à l’état de forme affichée par la Belgique et le Japon pour ce huitième de finale, avec 3 victoires en 3 matchs, les Diables Rouges ne devraient faire qu’une bouchée des « Blue Samurais ». Qualifié de justesse, grâce à la règle des cartons reçus, le Japon a déjà égalé sa meilleure performance (2002 et 2010). Dans un groupe où l’on ne voyait pas les joueurs d’Akira Nishino passer le cut du premier tour, ils ont su tirer leur épingle du jeu en s'appuyant sur bloc compact et en profitant des miettes laissées par l’adversaire comme le premier but inscrit sur penalty face à la Colombie dès la 6ème minute.

Aujourd’hui, une nouvelle compétition commence pour les deux sélections. Si certains peuvent penser que l’état physique des Japonais est bien entamé, ils se trompent. Lors du dernier match de poule, le sélectionneur avait décidé de faire 6 changements par rapport à l'équipe alignée face au Sénégal (2-2), en ne titularisant pas Shinji Kagawa et Takashi Inui, ses deux hommes forts en attaque.

Vous l’aurez compris, les Belges auront face à eux une équipe japonaise avec la pleine possession de ses moyens physiques ou presque. En conférence de presse, Akira Nishino l’a confirmé « Nous n’avons pas épuisé toutes nos ressources et que nous pouvons nous créer de nouvelles opportunités. ». Les Belges sont prévenus, il ne faudra donc pas compter sur une baisse de régime de leurs adversaires.

Subir et résister jusqu'à quand ?

A l’image du huitième de finale entre l’Espagne et la Russie, on devrait assister à ce même type de rencontre. Une équipe belge avec la possession du ballon, et des japonais, avec un bloc très bas, laissant le moins d’espace possible à Dries Mertens, Eden Hazard et Romelu Lukaku. L’objectif pour les Samouraïs est donc de contrecarrer les initiatives offensives belges, les laisser se découvrir et de procéder en contre. Utiliser le facteur tactique pour mettre en situation d’échec les hommes de Roberto Martinez et les Japonais ne s’en cachent pas « Ils ont une certaine faiblesse avec leur organisation sur le terrain ». En effet, le 3-4-2-1 mis en place depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur d’Everton est peu courant et laisse pas mal d’espaces dans la transition offensive / défensive surtout dans le dos deux derniers pistons : Thomas Meunier et Yannick Ferreira Carrasco, à droite et à gauche.

Mais combien de temps la résistance peut durer ? 45, 60, 90 ou en 120 minutes ? Les Belges devront patienter avant de trouver la faille très certainement. A moins qu’ils ne commencent tambour battant la rencontre comme face à la Tunisie.