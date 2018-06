Ce pourrait être l'histoire d'une mère qui aurait enfanté son bourreau... Jeudi soir, à partir de 20 heures, le choc de la dernière journée du groupe G de la Coupe du monde opposera l'Angleterre à la Belgique à partir de 20 heures, du côté de Kaliningrad. Ces deux nations aborderont cette affiche presque sans pression puisque déjà assurées de participer aux huitièmes de finale, mais avec le bon espoir d'accrocher la première place de la poule. Néanmoins, les deux sélectionneurs devraient pour l'occasion reposer quelques cadres.

Ce qui évitera peut-être ainsi aux joueurs de Three Lions de croiser la route de plusieurs Diables Rouges qui font presque partie de leur quotidien. Car de l'autre côté de la Manche, on jalouse presque cette équipe belge, où les talents sont nombreux. Car ne jouent-ils pas pour la plupart en Premier League ?

Parmi les titulaires habituels du sélectionneur, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard sont des footballeurs parmi les plus cotés du championnat anglais ? Par exemple, les défenseurs de Tottenham ont été intégrés à l'équipe de la saison en Premier League, l'ancien attaquant du Losc a lui été sacré meilleur joueur en 2015, là où celui de Manchester City a échoué derrière Mohamed Salah en 2018...

Pickford / Courtois, le grand écart

Sans oublier les Vincent Kompany, Simon Mignolet, Mousa Dembélé, Michy Batshuayi, Nacer Chadli et Marouane Fellaini, tous sous contrat en Angleterre, là où Adnan Januzaj et Dedryck Boyata l'ont été. Et Roberto Martinez n'a-t-il pas débuté à Swansea City puis Wigan avant de se faire connaître du côté d'Everton ?

Les Anglais devront donc se frotter mercredi à quelques-uns des meilleurs éléments de leur championnat, et c'est d'autant plus difficile à avaler que dans le camp des autochtones, les CV présentés sont parfois bien moins éloquents. Le gardien de but Jordan Pickford a par exemple connu la relégation avec Sunderland en 2017, ce qui tranche avec les deux titres de champion de Thibaut Courtois... Harry Maguire est lui un défenseur qui a évolué à Hull City avant d'atterrir à Leicester City pour jouer le maintien. Ces Three Lions aimeraient tellement pouvoir profiter des multiples talents belges, bien plus rodés au plus haut niveau à force de jouer les premiers rôles en... Angleterre.