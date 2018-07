Coupe du Monde 2018 - Brésil : Willian doit aussi se réveiller !

Willian peut finalement remercier Neymar ! Grâce à l’attaquant du PSG, et aux nombreux débats qu’il a suscités, le milieu de terrain de la sélection brésilienne a pu passer entre les gouttes d’un premier tour très décevant. Pas de polémique à mettre à son actif évidemment pour un joueur discret. Cela ne devrait pas l’empêcher de conserver sa place de titulaire face au Mexique lundi (16h00 - beIN SPORTS 1) mais le pensionnaire de Chelsea va devoir montrer un tout autre visage s’il compte aider sa Seleção à retrouver l’Olympe.

Car, pour le moment, sur le terrain, c’est le néant ou presque ! Face à la Suisse, lors de l’entrée poussive des Auriverdes (1-1), Willian n’a remporté que 33% de ses duels et n’a pas cadré les 2 tirs qu’il a tentés. Le Costa Rica ne lui a guère mieux réussi ! Celui qui s’est révélé au Shakhtar Donetsk n’a disputé qu’une mi-temps avant de se faire sortir par Tite au profit de Douglas Costa.

Le match spécial de Neymar face au Costa Rica :



Il faut dire qu’il n’avait tenté qu’un tir (non cadré) et n’avait pas eu l’impact nécessaire pour transpercer la muraille érigée par les Costa-Ricains. Aurait-il perdu sa place de titulaire face à la Serbie si Douglas Costa ne s’était pas blessé ? Quoi qu’il en soit, Willian était à nouveau dans le onze de départ face aux coéquipiers d’Aleksandar Kolarov mercredi dernier (2-0). Toujours pas de but ou de passe décisive à mettre à son actif, ou même de frappe, mais tout de même 3 fautes subies (autant que Neymar) et 6 ballons récupérés.

Un apport néanmoins beaucoup trop faible en plus de 90 minutes de jeu… Comment expliquer cette disparition dans le jeu ? Neymar lui fait-il trop d’ombre offensivement ? Cela n’a pourtant pas empêché Coutinho de briller depuis le début du Mondial. Willian est-il tout simplement cuit ? Avec 55 matchs et 3 053 minutes disputées sous le maillot des Blues depuis août dernier, le tout à bientôt 30 ans, ça n’est pas impossible.



Mais son positionnement sur le terrain pourrait être finalement le meilleur élément de réponse. En effet, le natif de Ribeirão Pires est placé sur l’aile droite de l’attaque brésilienne. Et si Neymar peut s’amuser à gauche avec Coutinho, positionné un cran derrière, lui doit combiner avec Paulinho… Et son latéral droit n’est pas Daniel Alves ou Marcelo mais bien Fagner qui, s’il n’a pas démérité face aux Serbes, ne fait tout de même pas partie de l’élite des latéraux.

Mais pour tenter de convaincre Manchester United ou le FC Barcelone de casser leur tirelire pour le recruter cet été (une offre catalane de 56 M€ aurait d’ores et déjà été refusée par Chelsea), Willian doit passer outre tous ces éléments face au Mexique. « Je sais que je peux faire mieux, a-t-il reconnu sur FOX Sports Brasil. La critique existera toujours. » A lui de la rendre bien plus silencieuse, même si le jeu brésilien risque encore de beaucoup pencher à gauche…