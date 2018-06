Coupe du Monde 2018 - Brésil : Neymar, après l’émotion, l’action !

Ses larmes ont fait le tour du Monde. Suscitant de la compassion pour certains et des moqueries pour les autres. Neymar ne fera jamais l’unanimité, il le sait. Et surtout Neymar a une pression monstrueuse sur les épaules depuis son plus jeune âge. Une pression populaire qui avait déjà fait craquer son coéquipier au PSG, Thiago Silva, quatre ans plus tôt lors d’un hymne national. Auteur d’une grosse saison statistique au PSG (28 buts et 16 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues), l’attaquant de 26 ans s’est blessé au pire des moments début mars.

Juste avant le 8ème de finale retour face au Real Madrid. Une fracture au pied droit qui l’a privé des terrains jusqu’aux derniers jours de préparation avec la Seleção. Et son entrée en lice face à la Suisse a été pour le moins musclée. Ciblée par la Nati, la star auriverde a subi 10 fautes. Sans trouver l’ouverture malgré quatre tirs, dont deux cadrés.



Déjà auteur de l’ouverture du score face aux Suisse, Coutinho en a profité pour endosser le costume de héros en délivrant les siens face au Costa Rica à la 91ème minute. Avant que Neymar ne convertisse son 5ème tir de la rencontre à la 97ème minute sur une offrande de Douglas Costa. Et n’éclate en sanglots, rattrapé par l’émotion. « C'étaient des larmes de joie, de dépassement, de force », a-t-il confié alors que le quotidien le plus réputé du pays, O Globo, jugeait cette image « inquiétante ».

Inquiétants tout comme les mots qu’il a eus à l’encontre de Thiago Silva, lorsque ce dernier, fair-play, a rendu la balle à un Costaricain (« Quand j'ai rendu la balle, il m'a beaucoup engueulé », n’a pas caché le défenseur central parisien). Pourtant, à la fin du match, la plupart de ses coéquipiers l’ont réconforté. Eux qui savent pertinemment qu’ils auront besoin de sa vista pour faire valser les mastodontes serbes.

Le but et les larmes de Neymar :



« C’est une image forte, l’émotion après avoir passé trois mois et demi en travaillant beaucoup, l’a également défendu Maxwell, de passage lundi sur le plateau du Russia Night Show sur beIN SPORTS. Beaucoup de personnes le jugent sans savoir par quoi il est passé pour vraiment avoir la possibilité de jouer la Coupe du Monde. » Son ancien partenaire au sein de la sélection, désormais coordinateur sportif du PSG, le connaît évidemment très bien : « C’est un joueur qui a beaucoup de pression sur lui et cette pression a explosé par ce geste d’émotion. »

« C’est beau de voir aussi que tous ses coéquipiers étaient avec lui. Comme Cavani, il a aussi débloqué son compteur et ça a explosé comme ça. Et j’espère personnellement qu’il ira très loin avec le Brésil », a-t-il conclu, sourire en coin. Alors que Douglas Costa pourrait être sur le flanc plus longtemps que prévu, la pression n’aura pas disparu pour autant sur les épaules de Neymar. Mais ça, il en a l’habitude désormais…