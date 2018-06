Le groupe E rendra son verdict mercredi soir. Qui de la Suisse, de la Serbie et du Brésil sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde ? Co-leader de la poule en compagnie de la Nati, la Seleçao a son destin en main et il lui suffira d'assurer au moins un nul face à Aleksandar Mitrovic et les siens pour filer au tour suivant.

Mais jusqu'à présent, lors de leurs deux premières sorties, les Brésiliens n'ont convaincu personne, eux qui sont pourtant annoncés comme de sérieux prétendants à la victoire finale. Face au Costa Rica (2-0), Willian et Paulinho, habituellement réclamés par les supporters et la presse locale spécialisée, sont passés à côté et se retrouvent au coeur petite campagne médiatique visant à pousser Tite à les sortir du onze de départ.

Coutinho, la locomotive

Peu à son avantage, nerveux, râleur et simulateur, Neymar n'a pas non plus été à la hauteur de son talent depuis le début du Mondial. Mais au pays, on évite de trop tirer sur la star, d'autant plus qu'il revient à peine de blessure. L'ancienne gloire Ricardo Kaka affiche lui son soutien au Parisien. "Il récupère petit à petit, mais ça prend du temps. On le voit s'améliorer de match en match, en attendant nous devons le protéger, l'encourager et attendre, explique le Ballon d'or 2007 sur ESPN. Il va réussir, il atteindra bientôt sa condition physique optimale. Neymar ne manquera jamais de technique et de créativité, et lorsqu'il sera revenu à 100%, tout rentrera dans l'ordre".

En attendant, le Brésil peut s'appuyer sur un Philippe Coutinho incontournable en locomotive offensive et déjà auteur de deux réalisations. "Neymar est notre meilleur joueur, mais Coutinho est notre élément décisif actuellement", confirme Kaka. Le Blaugrana arrive en forme au meilleur moment, après avoir traversé une période délicate pour s'adapter au FC Barcelone. Grâce à lui, la Seleçao s'est peut-être évitée de sévères désillusions sur ses premières sorties dans le groupe E, et si Neymar tarde encore à redevenir le joueur qu'il était, "O Canarinho" est prêt à assurer l'intérim.

La merveille de Coutinho face à la Suisse :