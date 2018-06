Neymar, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus : les armes ne manquent pas du côté du Brésil. Et si Tite, le sélectionneur de la Seleção possédait un autre atout dans sa manche ? Avec Alisson, les Auriverde ont peut-être trouvé ce qui leur faisait défaut ces dernières années.

Alors qu’ils ont toujours pu compter sur une armada offensive redoutable, le poste de gardien n’a pas toujours donné entière satisfaction. Après de nombreuses années dans les cages de la Seleção, Julio Cesar, moins rayonnant que par le passé, a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2014. Une compétition douloureuse pour le portier brésilien qui avait notamment encaissé 7 buts en demi-finales face à l’Allemagne. Diego Alves, Rafael, Marcelo Grohe, Weverton, Jefferson : tous ont tenté de prendre sa succession. Sans succès. De quoi pousser Dunga, sélectionneur du Brésil à l’époque, à donner sa chance au jeune Alisson, alors âgé de 23 ans et méconnu en Europe.

Depuis, le gardien formé à l’Internacional s’est fait un nom. Arrivé en 2015 à l’AS Roma, Alisson jouera dans un premier temps la doublure de Szczesny lors des Coupes. Après avoir pris son mal en patience, le Brésilien est promu à la place de numéro un lors de la saison suivante. Un premier exercice en Serie A pour le moins réussi. Avec 28 buts encaissés, Alisson termine avec la deuxième meilleure défense du championnat, derrière la Juventus. Le tout avec 17 clean sheets en 37 matchs disputés.

Même constat sur la scène continentale où Alisson brille. En Ligue des Champions, il montre aux yeux de tous ses qualités : une bonne lecture du jeu, de la vivacité et un excellent jeu au pied. Le portier de la Roma figure d’ailleurs dans l’équipe type de la compétition désignée par l’UEFA. Et pour cause, il est le gardien qui a effectué le plus d’arrêts dans la compétition, dont certains de grande classe. Eliminé par Liverpool en demi-finales, il boucle sa première participation à la C1 avec un joli bilan de 12 matchs dont 5 sans encaisser le moindre but. Un rendement digne des meilleurs gardiens d’Europe.

Pas étonnant donc de le voir s’installer durablement dans les cages de la Seleçao. Avec le maillot auriverde, le natif de Nuovo Hamburgo est tout aussi impressionnant. Lors des éliminatoires, il a encaissé 9 buts en 16 rencontres (dont 8 clean sheets). Le désormais très convoité gardien est parvenu à conserver sa cage inviolée lors des matchs amicaux de préparation (contre l’Allemagne, la Croatie, l’Autriche et la Russie). De bon augure avant cette Coupe du Monde qui pourrait lui faire prendre une nouvelle dimension. « Alisson peut devenir un des meilleurs gardiens de l’histoire du Brésil » a récemment déclaré l’ancien international Cafu. Et l’histoire peut commencer à s’écrire en Russie…