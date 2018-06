Coupe du Monde 2018 - Argentine : Lo Celso, pour devenir grand

Qui aurait pu le prédire ? Qui aurait pu prédire que ce petit milieu venue de Rosario serait dans la liste des 23 argentins au moment de son transfert à Paris ? Mais Giovani Lo Celso l’a fait. Débarqué dans la capitale parisienne en janvier 2017 dans un relatif anonymat, le milieu d’1m77 n’a mis que six mois à s’acclimater à l’Europe.

Six mois pour prendre la mesure du football continental, et accessoirement se muer en un rouage déterminant du Paris Saint-Germain. 33 matchs de Ligue 1 plus tard (plus 7 en C1), le joueur de 22 ans a validé en toute logique sa place au sein de l’Albiceleste. Hasard du destin, c’est il y a moins d’un an, le 11 novembre 2017, que le Parisien a obtenu sa première cape avec l’équipe nationale… face à la Russie, à Moscou (0-1).

Une carte à jouer pour lui

La suite logique de cette montée en puissance ? Une place de titulaire évidemment avec sa sélection. On n’en est pas encore là mais il serait presque naturel de voir Jorge Sampaoli donner sa chance en cours de compétition à Lo Celso, tant il a démontré des qualités techniques évidentes avec Paris. Dans un milieu à trois, sa place de relayeur serait naturelle aux côtés de Javier Mascherano et Ever Banega ou Lucas Biglia. Et dans le cas où Sampaoli décidait de redescendre Mascherano en défense centrale, un rôle de sentinelle pourrait aussi sied à merveille à l’ancienne pépite de Rosario Central.

Pour Lo Celso, cet été russe a tout d’une porte d’entrée durable avec la sélection nationale. En délicatesse durant les éliminatoires, l’Albiceleste cherche des hommes clés dans son groupe. Hormis Lionel Messi ou Angel Di Maria, l’Argentine possède peu d’hommes de confiance et de valeurs sûres à même de porter les Gauchos vers un troisième sacre planétaire. Giovani Lo Celso fera-t-il partie de ceux-là ?

