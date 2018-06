Coupe du Monde 2018 - Argentine : Dybala, le meilleur allié de Messi ?

Et si la solution pour l’Argentine ne se nommait pas Lionel Messi mais Paulo Dybala ? Ou plutôt Lionel Messi ET Paulo Dybala ? Sans créativité ni percussion face à la forteresse islandaise, la formation double championne du monde (1978, 1986) doit impérativement modifier sa tactique si elle veut survivre au premier tour. Placée dans le très homogène groupe D en compagnie de la Croatie, du Nigeria et donc de l’Islande, l’Albiceleste est déjà presque au pied du mur avant d’affronter la sélection de Luka Modric et d’Ivan Rakitic.

Dybala, c’est 0 but avec l’Argentine !

L’Argentine sous pression, cela va-t-il contraindre Jorge Sampaoli à enfin revoir ses plans et accorder une place de titulaire à Paulo Dybala (et Giovani Lo Celso) ? Sans doute, tant la pression est forte au pays de la part de la presse et des supporters après le triste match d'ouverture contre l'Islande. Dans ce contexte pesant, c’est Angel Di Maria qui pourrait faire les frais de l’entrée dans le onze de départ de la Joya. Quant au schéma, en 4-4-2 ou 4-3-3, peu importe : le but sera de proposer une meilleure animation dans les couloirs, et profiter ainsi des nombreux espaces libérés par Lionel Messi lorsque la star du Barça percute dans l’axe.

Justement, quel peut être l’apport de Dybala (12 capes) dans cette autre configuration ? Jugé trop proche du style de jeu de la Pulga, l’avant-centre des Bianconeri a rarement été utilisé à bon escient avec l’Argentine depuis sa première sélection en octobre 2015. Il n’a d’ailleurs jamais trouvé les chemins des filets avec l’Albiceleste… une disette rédhibitoire au plus haut niveau, quand dans le même temps, Dybala a inscrit 52 buts sur ses trois dernières saisons de Serie A avec la Vieille Dame.

Messi et Dybala, quelle cohabitation ?

Homme fort du système de Max Allegri à Turin, Dybala ne peut pas prétendre au même statut avec l’Argentine tant son positionnement se rapproche de celui de Lionel Messi. Gaucher comme lui, le buteur de la Juve évolue en soutien de Gonzalo Higuain avec les Turinois, et bénéficie d’énormément de libertés sur le terrain. Tout comme Messi avec Suarez à Barcelone. Alors, les deux hommes sont-ils incompatibles ? Messi répond tout en nuance à ce grand débat qui anime les journaux argentins depuis de nombreux mois.

"Il joue dans la même position que moi, on recherche les mêmes zones... Lorsque nous avons joué ensemble en sélection, il a été davantage décalé sur la gauche, ce à quoi il n'est pas habitué. C'est plus difficile pour des joueurs comme nous de jouer de ce côté" admettait le Blaugrana pour Fox Sports fin mars. Pour surmonter l’obstacle croate, Sampaoli va pourtant devoir trouver la formule magique pour faire fonctionner ce duo d’artiste. Le sort de l’Argentine, et peut-être du futur international de Lionel Messi, en dépend.

