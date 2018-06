Coupe du Monde 2018 - Angleterre : Rashford, rayonner ou rester remplaçant

​Raheem Sterling est bien parti pour payer ses 21 matchs internationaux de suite sans marquer le moindre but… Titulaire face à la Tunisie lundi dernier, l’ailier de Manchester City a été bien trop discret aux côtés d’Harry Kane, auteur du doublé victorieux (2-1). Aucun tir pour Sterling et seulement 34 ballons touchés avant d’être remplacé à la 68ème minute de jeu par Marcus Rashford. Cela n’a pas empêché Gareth Southgate de l’étreindre après une énième prestation décevante sous le maillot des Three Lions. Un sélectionneur qui ne cesse de répéter son admiration pour l’ancien pensionnaire de Liverpool, qui reste sur une saison à 18 buts et 11 passes décisives lors de la conquête du titre de City en Premier League. Oui mais voilà, en sélection, il n’a marqué qu’à deux reprises en 39 matchs (pour 11 passes décisives).



Le but de la victoire de Kane face à la Tunisie :



Et c’est bien Marcus Rashford qui tient la corde pour prendre place dans le 3-5-2 anglais face au Panama dimanche à 14h00 sur beIN SPORTS 1 (l’un des deux changements pressentis avec Ruben Loftus-Cheek, qui devrait remplacer Dele Alli, touché à une cuisse). L’attaquant de Manchester United a inscrit un but de plus que Sterling mais en 20 sélections et va ainsi tenter de prouver ses qualités au plus haut niveau face à une formation panaméenne aux allures de coffre-fort. La Belgique avait notamment dû patienter jusqu’à la 47ème minute et une reprise de volée fantastique de Dries Mertens pour le faire exploser. Capable d’exploits, Rashford va apporter sa capacité à enchaîner les courses et ainsi offrir des espaces pour Kane, qui ne compte pas s’arrêter à deux buts lors de ce Mondial.



« On a compris le plan de jeu et on se devait de prendre notre temps pour le respecter. Notre regret est d’avoir trop gâché avant la pause, a confié le partenaire d’Anthony Martial à Old Trafford en conférence de presse après la victoire face à Tunisie. Mais la performance de l’équipe était celle que l’on attendait. S’en sortir de cette manière, à la fin du match, est une bonne chose pour l’équipe. C’est bien d’avoir ramené les trois points pour ce premier match. Maintenant, on peut se relâcher un peu dans ce tournoi et s’améliorer avec le temps. » Après une saison à 52 matchs avec ManU, pour 13 buts et 9 passes décisives, Rashford ne va pourtant pas devoir se relâcher. L’occasion est trop belle pour être gâchée…



Rashford : "On peut se relâcher un peu"