Le tableau final de la Coupe du monde commence à sérieusement prendre forme. Et un côté paraît bien plus costaud que l’autre. Mais voilà, peut-on vraiment choisir ? C’est tout l’enjeu de ce duel entre l’Angleterre et la Belgique. Les deux ont déjà 6 points en poche, la qualification est acquise mais il reste donc ce dernier match à disputer. "La priorité n’est pas de gagner, on ne va pas risquer d’aligner des joueurs blessés ou sous carton jaune", a d’ailleurs lancé Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique.

"Personne ne va calculer, nous voulons gagner" Fellaini

Romelu Lukaku toujours blessé et absent face à l’Angleterre, Roberto Martinez a de toutes manières l’intention de faire tourner son effectif pour le dernier match du groupe G. Du côté des joueurs, le son de cloche est différent, peut-être parce que 12 Diables Rouges évoluent en Premier League. C’est le cas de Fellaini qui prévient, pour Le Soir: "Personne ne va calculer, nous voulons gagner". De même pour Alderweireld: "Nous sommes venus avec un but précis, faire du mieux possible à chaque rencontre".

Voilà qui semble confirmer qu’on ne devrait pas assister à une purge entre deux équipes qui ne veulent surtout pas du ballon. D’autant que Gareth Southgate dit la même chose. "Nous n’avons pas gagné un match à élimination directe depuis 2006. On ne va pas commencer à imaginer ce qui serait le mieux pour une demi-finale", a-t-il plaidé en conférence de presse. Avant les demi-finales, il y a un huitième (Japon, Sénégal et Colombie peuvent encore passer et ce sera décidé avant le début du match…) et un quart potentiel face au Brésil pour le premier du groupe.