Malheur au vainqueur ! Dans une Coupe du Monde de la FIFA où les grosses nations ont pour le moment du mal à assumer leur statut, l’Angleterre et la Belgique font office d’exceptions. Les deux sélections ont parfaitement pris la mesure de la Tunisie et du Panama, avec des victoires riches en buts. Les Three Lions et les Diables Rouges vont désormais connaître leur premier vrai test dans cette compétition, dans une rencontre qui verra le vainqueur sortir en tête du groupe G. Une récompense qui pourrait finalement s’avérer être une gageure.

Un parcours plus simple en terminant deuxième ?



Actuellement en tête du groupe G, l’Angleterre conservera son bien en cas de victoire face à la Belgique, ou si elle ne prend pas deux cartons jaunes de plus que son adversaire du soir en cas d’égalité. Une situation pas forcément avantageuse. Et pour cause, le vainqueur du groupe G disputera son huitième de finale contre le deuxième du groupe H, à savoir le Japon, le Sénégal ou la Colombie. S’il passe ce tour, il affrontera ensuite le deuxième du groupe F, à savoir le Mexique, ou le premier du groupe E, le Brésil.

Le deuxième du groupe de l’Angleterre et de la Belgique pourrait, en revanche, avoir un parcours moins compliqué. En huitièmes de finale, il affrontera le vainqueur du groupe H (Japon, Sénégal ou Colombie), puis croisera le fer contre le vainqueur du groupe F, la Suède, ou le deuxième du groupe E, la Suisse. Grosso modo, terminer deuxième assurerait de disputer un quart de finale plus abordable.



En dehors de l’adversaire, terminer à la deuxième place pourrait présenter d’autres avantages : le deuxième du groupe aura un jour de repos supplémentaire avant les huitièmes de finale, et il disposera d’un calendrier de voyage plus allégé jusqu’en finale (Moscou -> Samara -> Moscou -> Moscou contre Rostov-sur-le-Don -> Kazan -> Saint-Pétersbourg -> Moscou). Une économie d’énergie toujours bonne à prendre.

Faut-il réellement terminer deuxième ?



Si terminer à la deuxième place assurera pour la Belgique ou l’Angleterre un quart de finale a priori plus abordable, ce n’est pas forcément le calcul à effectuer. Et pour cause, les sélections le savent, si elles veulent aller le plus loin possible, elles devront battre les meilleures équipes. S’imposer dans cette finale de groupe permettra également à la nation victorieuse de faire le plein de confiance avant son huitième de finale et d’envoyer un message fort à son futur adversaire.

Vidéo : La Belgique et Hazard font un festival contre la Tunisie

La Belgique et l’Angleterre n’ont d’ailleurs pas fait de calculs dans ce début de Coupe du Monde. Elles se sont respectivement régalées contre la Tunisie (5-2) et le Panama (6-1). Deux gros scores qui ne sont pas l’apanage d’une équipe voulant terminer à la deuxième place. Avec cinq buts marqués, Harry Kane est actuellement en tête des meilleurs buteurs de ce Mondial. Romelu Lukaku le talonne avec quatre réalisations. Ces deux attaquants sont en lice pour remporter le Soulier d'or et ne lésineront donc pas sur les moyens s’ils ont l’opportunité de jouer ce jeudi soir.

« Nous voulons gagner chaque rencontre »



Pas question pour les sélectionneurs non plus de faire des calculs. En conférence de presse, l’homme fort des Three Lions, Gareth Southgate, s’est montré ferme : « Nous ne pouvons pas penser de la sorte car nous voulons gagner chaque rencontre. » Même son de cloche pour Marouane Fellaini et Toby Alderweireld côté belge.



De son côté, Roberto Martinez pourrait procéder à une large revue d’effectifs. S’il compte préserver les joueurs blessés contre la Tunisie (E.Hazard, R.Lukaku et Mertens) et les joueurs ayant écopé d’un carton jaune (Vertonghen, Meunier et De Bruyn), il pourrait changer tout son onze de départ : « Changer toute l'équipe est une option. Tout le monde mérite de jouer. Personne n'a la garantie de débuter. Et je répète que j'ai réellement confiance dans ces 23 joueurs. Donc, je dois pouvoir m'appuyer sur chacun d'entre eux pour qu'il puisse contribuer à rendre plus fort l'équipe. » A l’instar du sélectionneur de l’Angleterre, Martinez ne sortira pas non plus sa calculette : « On n'en a pas vraiment parlé. Tout le monde se concentre sur ce qu'il a à faire. Si on joue bien, on gagne. Si on joue mal, on perd. »

Malgré un parcours potentiellement plus abordable en terminant deuxième, l’Angleterre et la Belgique ne devraient pas sortir les calculatrices dans cette finale du groupe. Les deux sélections sont bien inspirées : depuis 1986, tous les vainqueurs de la Coupe du Monde ont terminé en tête de leur poule.