Coupe du Monde 2018 : Andrés Iniesta, le crépuscule avant le grand adieu

Il est des au revoir plus douloureux que d’autres. Mais tous sont inéluctables. Ainsi va la vie, ainsi va s’en aller Andrés Iniesta. Avec lui, un immense chapitre du football européen s’apprête à se refermer en Russie. Iniesta, 34 ans, champion du monde 2010 et champion d’Europe 2008 et 2012, va tirer sa révérence avec la Roja, douze ans après ses débuts avec la Seleccion. Clin d’œil du destin, le milieu de terrain a débuté sous le maillot rouge en mai 2006 à Albacete face… à la Russie (0-0). Plus d’une décennie plus tard, c’est au pays de Vladimir Poutine que Don Andrés raccrochera les crampons avec l’Espagne.

Iniesta, au gré de ses 126 sélections (13 buts), a éclaboussé de toute sa classe et son aura chacun de ses adversaires. Empli de bonheur ses supporters. Bonifié ses partenaires. Une partition parfaite, agrémentée de notes souvent décisives. Une ode au ballon rond et au football, ce sport qu’il aura élevé au rang d’art comme peu l’auront fait avant lui. Maître à jouer du Barça et de la sélection ibérique depuis le départ de Xavi, le milieu blaugrana a su construire sa légende au travers de nombreux coups d’éclats. Son but victorieux en finale de la Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas restera son fait d’arme majeur. Où quand l’artiste altruiste s’est mué en froid renard des surfaces.

Raul, Xavi, Casillas, Puyol, Ramos… Au moment de réaliser l’ultime bilan de sa carrière avec la Roja, il sera forcément opportun de se demander s’il n’est pas le plus grand joueur à avoir honoré la tunique espagnole. Cette Coupe du Monde peut lui permettre de clore définitivement le débat. Après, il sera temps de le saluer une dernière fois. Et de lui dire merci. On se permet de prendre un peu d’avance : gracias Andrés.

