Coupe du Monde 2018 : 36 ans plus tard, revoilà le Pérou !

« Notre sélection ne dépend pas d'un seul joueur ». Renato Tapia avait tenté de rassurer le peuple péruvien après avoir appris que Paolo Guerrero, le capitaine et le danger n°1 de la Blanquirroja, était suspendu pour le Mondial russe. La faute à un contrôle positif au métabolite de cocaïne, une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage, en octobre 2016. Il y a quelques jours, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait alourdi la sanction de 6 à 14 mois, avant finalement d’accepter jeudi le report de celle-ci. Le fantasque attaquant du Flamengo (Brésil) pourra ainsi disputer la Coupe du Monde sur le fil ! Forcément une bonne nouvelle pour cette sélection péruvienne qui aurait été privée de sa deuxième tête d’affiche avec Jefferson Farfan.



Mais même si Guerrero et l’ancien ailier de Schalke 04 sont toujours capables d’exploits individuels, c’est avant tout le collectif de cette sélection qui semble être la principale menace. Didier Deschamps a même qualifié ces Péruviens de « morts de faim » après les avoir vus dominer en amical la Croatie en mars dernier… Demandez aux Argentins sur quel os ils sont tombés en octobre dernier lors d’un match capital pour eux ! Les Péruviens avaient tenu le nul (0-0) grâce à un cœur énorme et la prestation exceptionnelle de leur gardien Pedro Gallese.



Le résumé d'Argentine-Pérou :



Finalement 5ème de la zone AmSud devant le Chili, la 11ème nation au classement FIFA (rien que ça) a dû passer par la case barrage face à la Nouvelle-Zélande pour valider son billet pour la Russie. Mais qu’importe, après 36 ans d’absence, revoilà le Pérou ! Los Incas n’avaient ainsi plus connu pareil joie depuis le Mondial espagnol de 1982 et une élimination lors du 1er tour. Et leur bilan depuis leur dernière défaite face au Brésil en novembre 2016 (!) de 9 victoires et 4 matchs nuls en 13 rencontres est loin d’être rassurant pour leurs adversaires...

Chère @equipedefrance,



ce sera un honneur de se mesurer à vous lors de la @FIFAWorldCup en Russie. Nous sommes partis depuis longtemps, c'est pourquoi nous avons préparé cette vidéo pour que vous vous rappeliez de qui nous sommes.



À très bientôt.#ArribaPeru pic.twitter.com/bjKMWaHE8t — Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 22, 2018







A la fecha, esta es la lista provisional de jugadores de Perú para Rusia 2018 y sobre la cual el Profesor Gareca hablará hoy en conferencia. pic.twitter.com/JI9teYzlk4 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 16, 2018



* La liste des 23, qui sera renforcée par Paolo Guerrero, n'a pas encore été communiquée











Paolo Guerrero et lui seront sans nul doute les fers de lance de cette attaque péruvienne, la troisième meilleure des éliminatoires devant notamment l’Argentine et la Colombie. Moins explosif que lors de son passage remarqué à Schalke 04 entre 2008 et 2015, Jefferson Farfan reste tout de même sur une saison réussie avec le Lokomotiv Moscou où il a compilé 14 buts et 7 passes décisives en 32 rencontres, toutes compétitions confondues. Avec un titre de champion de Russie à la clé.

Lors du barrage face à la Nouvelle-Zélande, après le nul à l’aller 0-0, c’est lui qui avait lancé les siens au retour en propulsant un missile au fond des filets des Kiwis. Un but qui a généré un trop plein d’émotions puisque l’ancien pensionnaire du PSV Eindhoven a littéralement éclaté en sanglots après sa réalisation. Le n°10 péruvien tentera de surfer sur cette vague positive au sein d’une sélection où le cœur ne manque pas.



Un Argentin à la tête de la Blanquirroja. C’est le pari tenté (et réussi) par la Fédé péruvienne en février 2015. Alors que la sélection était à la peine, Ricardo Gareca a conduit sa nouvelle équipe jusqu’à la 3ème marche du podium de la Copa America. Un petit exploit avec un Guerreiro en grande forme à cette occasion. Surnommé en son temps « El Tigre », l’ancien attaquant international de l’Albiceleste (20 sélections entre 1981 et 1986) a redonné confiance à cette sélection tombée dans un relatif anonymat sur l’échiquier mondial. Avant donc une qualification historique pour la phase finale en Russie. Pas mal pour une première expérience sur un banc d’une sélection nationale !









Derrière la France, qui semble intouchable dans ce groupe F, le Pérou aura vraiment une belle carte à jouer pour la deuxième place. Cette sélection, qui se projette vite vers l’avant, ne compte pas sur le talent d’un joueur ou deux joueurs comme d’autres, mais sur son collectif ! Pour aller plus loin que d’éventuels 8èmes de finale, en revanche, le cœur et la grinta risquent de ne pas suffire…





