Colombie: Un Mondial "plus compliqué"

La Colombie ne débutera que mardi son Mondial, contre le Japon, avant d’affronter la Pologne et le Sénégal au sein du groupe H. Un groupe abordable mais dont se méfie tout de même l’ancien Valenciennois Carlos Sanchez.

"Ce ne sera pas le même Mondial que la dernière fois. Lors de la dernière Coupe du monde, on n’y avait pas été depuis 16 ans et les gens ne nous connaissaient pas vraiment. Mais ça a changé. Et le Mondial sera plus compliqué de ce côté-là, a déclaré le milieu de terrain, qui a fini la saison à l’Espanyol Barcelone. On a confiance en nous, mais on ne se sent pas favoris. Je pense que ce serait une erreur. On est arrivés ici avec beaucoup d’humilité."