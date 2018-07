Colombie: Pékerman dénonce un arbitrage "dérangeant"

La Colombie a chèrement vendu sa peau mardi en huitième de finale de la Coupe du monde, ne cédant que lors de la séance de tirs au but après une égalisation dans le temps additionnel (1-1, 4 t.a.b. à 3). A l'image de Radamel Falcao, très remonté contre l'arbitre américain M. Geiger de la rencontre, son sélectionneur José Pékerman n'a pas non plus été tendre. "C'était dérangeant, sachant que flottait le sentiment qu'il allait siffler quelque chose. Qu'il siffle une faute, mais quand il y en a tant et tant, il faut chercher un équilibre pour qu'on puisse jouer. J'espère ne pas me tromper, mais je suis sûr que lors du prochain match ils seront attentifs, parce que ce mardi c'était trop évident", a-t-il plaidé au sujet d'un arbitre déjà pointé du doigt dans la compétition et suspendu en 2015.