Ce serait une bien mauvaise nouvelle pour la Colombie. Touché jeudi lors de Sénégal - Colombie (0-1) et sorti dès la 31e minute de jeu, James Rodriguez va très certainement manquer le huitième de finale de Coupe du monde entre son équipe et l'Angleterre mardi. Le meneur de jeu des Cafeteros, si précieux contre la Pologne (3-0) lors du deuxième match de poule, souffre d'un œdème au mollet droit et n'a pas pu s'entraîner avec ses partenaires samedi.