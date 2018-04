Coach Vahid "jeté à la poubelle"

Ne vous méprenez pas, le licenciement de Vahid Halilhodzic fait un scandale au Japon. A seulement deux mois de la Coupe du monde, le coach franco-bosnien, en poste depuis 2015, a été éjecté de son poste par la fédération nippone dans l’incompréhension générale. L’ancien entraîneur du PSG est arrivé au Pays du Soleil levant ce samedi, afin de donner une conférence de presse. Il s’est confié durant quelques secondes à la sortie de l’aéroport, particulièrement ému.

C'est le moment le plus difficile de ma carrière

"Je viens toujours avec plaisir au Japon. Cette fois-ci, c'est une situation particulière. C'est le moment le plus difficile de ma carrière. Je le dis publiquement, ils m'ont vraiment traité comme de la merde, ils m'ont jeté à la poubelle", a-t-il lancé, à côté de son traducteur qui a fondu en larmes. Et de préciser: "Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis prêt à batailler pour mon honneur. Traiter quelqu’un comme ça, dans un pays comme le Japon, où il y a du respect et que c'est vraiment la base du fonctionnement de votre société…"

Officiellement, "Coach Vahid" a été écarté si proche du Mondial car "la confiance et la communication avec les joueurs sont devenues un problème", dixit le président de la JFA, Kozo Tashima. Il y avait visiblement des tensions au sein du groupe entre le staff et certains cadres des Samouraïs bleus et les résultats du mois de mars en amical (1-1 contre le Mali et défaite 1-2 contre l'Ukraine) n’ont pas été bons.

Mais, selon nos informations, le nouveau président, élu en mars 2016, a toujours réclamé la tête du sélectionneur afin de promouvoir une équipe "All Japan" avec un entraîneur local. Ainsi, Halilhodzic a été sauvé durant deux ans par les résultats de l’équipe et la qualification facile pour le Mondial russe. Le président de la fédé attendait en fait le moindre faux-pas afin de faire le ménage, jetant donc l’entraîneur en place "à la poubelle".