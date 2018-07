Cinq clubs assurés d’avoir un champion du monde

Club le plus représenté à l’aube des demi-finales, Tottenham a perdu gros du fait des défaites de l’Angleterre et de la Belgique. Les Spurs, qui peuvent se targuer, avec 12 buts, d’avoir la meilleure attaque de cette Coupe du monde, n’ont plus qu’un seul et unique représentant: leur capitaine, Hugo Lloris.

Quatre clubs sont en revanche assurés, dimanche soir, de compter au moins un champion du monde dans leurs rangs: l’Atletico Madrid avec Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et Thomas Lemar d’un côté et Sime Vrsaljko de l’autre, le Real Madrid avec Raphaël Varane, Mateo Kovacic et Luka Modric, le FC Barcelone avec Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Ivan Rakitic, la Juventus Turin avec Blaise Matuidi et Mario Mandzukic et l’AS Monaco avec Djibril Sidibé et Danijel Subasic. Eu égard aux rumeurs de transfert, pas sûr néanmoins, en cas de succès tricolore, que ce soit toujours le cas à la fin du mercato, l’ancien Lillois étant donné partant.