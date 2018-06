CDM 2018 : ces joueurs qui vont franchir un palier

Depuis le 4 juin, on connait les noms des joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde en Russie. Certains sont déjà des stars connues de tous. D'autres sont en revanche peu, voire pas, connus de la planète football. Cette Coupe du Monde doit permettre à certains d'entre eux de passer dans une autre catégorie et de changer de statut, que ce soit avec leur sélection ou en club par la suite.

1 : Alvaro Odriozola, 22 ans

Avec la blessure de Dani Carvajal durant la finale de la Ligue des Champions, Alvaro Odriozola va peut-être avoir la possibilité d’être titulaire lors des premiers matchs de la Roja. Après sa saison pleine du côté de la Real Sociedad, il va peut-être pouvoir franchir un cap lors de cette Coupe du Monde. Joueur qui apporte beaucoup offensivement - on a pu le voir lors du match amical contre la Suisse - il est aussi très présent défensivement. En partance pour le Real Madrid, Odriozola a une vraie carte à jouer lors du Mondial pour changer de statut et être enfin considéré comme l'un des meilleurs arrières droits du moment.

2 : Sergej Milinkovic-Savic, 23 ans

Sergej Milinkovic-Savic va être l'un des atouts majeurs de la sélection serbe dans ce Mondial. Après une saison de très haut niveau avec la Lazio, il fait déjà partie des joueurs très convoités en vue du mercato d’été. Alors que l’on annonce une somme de près de 90 millions d’euros pour s’attacher ses services, le Mondial pourrait lui permettre de confirmer les bonnes impressions que l’on a eu de lui lors de la saison, et même d'augmenter sa valeur. Il pourrait ainsi passer dans la catégorie des top-players à son poste. Le milieu va tout faire pour se mettre en valeur et permettre à la Serbie d’être la surprise de ce Mondial... même si cela risque d’être compliqué.

3 : Hirving Rodrigo Lozano, 22 ans

Il est considéré comme le jeune talent de l’équipe nationale du Mexique et a été l’un des éléments essentiels du PSV Eindhoven, inscrivant 17 buts en 29 matchs d'Eredivisie. Lui aussi va mettre ses qualités au service de sa sélection pour essayer de terminer à la première place du groupe, même si celle-ci semble promise à l’Allemagne. La Coupe du Monde en Russie peut lui permettre de confirmer sa saison mais aussi de se faire un peu plus connaitre. Reste à voir s’il permettra au Mexique de sortir son épingle du jeu.

4 : Timo Werner, 22 ans

Alors que l’Allemagne a du mal à trouver son attaquant de pointe depuis la retraite de Miroslav Klose, Timo Werner se pose comme un successeur très crédible. Le jeune Allemand enchaîne les bonnes performances avec le RB Leipzig, inscrivant 13 buts en championnat et 7 en Coupe d’Europe cette saion. Il ne cesse de progresser et d’impressionner... mais il faut encore qu’il prouve dans des matchs à enjeux. Cette Coupe du Monde peut lui permettre de démontrer encore un peu plus son talent pour peut-être devenir l’attaquant indiscutable de la NationalMannschaft.

5 : Naim Sliti, 25 ans

Après une bonne saison sous le maillot dijonnais (prêté par Lille), Naim Sliti a été sélectionné avec la Tunisie. Dijon a même décidé de lever son option d’achat avant le tournoi. Il fait partie des joueurs importants de la sélection tunisienne. Alors que la Tunisie se retrouve dans une poule compliquée avec la Belgique et l’Angleterre, il va tenter d’assumer son rôle de joueur important. La Coupe du Monde peut lui permettre d’exprimer tout son talent et de montrer qu’il ne cesse de progresser.

6 : Luka Milivojevic, 27 ans

Comme Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic est un joueur important de la sélection serbe. Cette saison, il a largement participé au maintien de Crystal Palace en marquant 10 buts en 36 matchs de championnat, ce qui est plutôt pas mal pour un milieu de terrain. La Coupe du Monde est l’occasion pour lui de confirmer ses performances de la saison mais aussi de se faire connaitre encore un peu plus. Reste à savoir s'il sera capable de faire les mêmes performances qu’avec Crystal Palace afin de permettre à la Serbie de se qualifier pour les huitièmes de finale.

7 : Corentin Tolisso, 23 ans

Après avoir remporté la Bundesliga avec le Bayern, Corentin Tolisso espère rempoter la Coupe du Monde avec la France. Depuis deux ans, il ne fait que progresser. Joker de luxe en Bavière, il se pose en alternative de choix chez les Bleus, alors que de nombreux observateurs ne sont pas rassurés par Paul Pogba. La Coupe du Monde pourrait lui permettre de s’imposer au sein de l’équipe de France tout en montrant qu’il peut aussi devenir un cadre du Bayern... surtout que certains concurrents comme Vidal ou encore Thiago Alcantara vont peut-être quitter le club cet été.

8 : Julian Brandt, 22 ans

Rescapé pour le voyage en Russie au détriment de Leroy Sané, Julian Brandt aura forcément à cœur de satisfaire son sélectionneur Joachim Löw. A 22 ans, l’Allemand sort d'une très bonne saison avec le Bayer Leverkusen (9 buts en 34 matchs). Même s’il ne devrait pas avoir énormément de temps de jeu, il aura sûrement quelques occasions de briller et d’apporter ses qualités à la sélection allemande. La Coupe du Monde peut lui permettre de confirmer le choix de son sélectionneur et peut-être de s'installer dans le groupe pour les années à venir.

9 : Gonçalo Guedes, 21 ans

Prêté par le PSG, Gonçalo Guedes a fait le bonheur du FC Valence en 2017-18 : sa bonne saison lui a permis d’obtenir son billet pour la Coupe du Monde. Il a réussi à tirer son épingle du jeu, et a déjà poussé le FC Valence à entamer les négociations avec le PSG afin de l’acquérir définitivement. Même si son temps de jeu ne sera peut-être pas très important - il reste derrière Ronaldo ou Quaresma -, il tentera lorsqu’il sera sur le terrain d’aider au mieux son équipe. La Coupe du Monde va lui permettre de gagner de l’expérience pour les prochaines années avant peut-être de devenir un titulaire de la Selecçao.

10 : Ante Rebic, 24 ans

Après avoir réalisé une bonne saison avec l’Eintracht Francfort, Ante Rebic est un joueur qui peut apporter beaucoup à l’équipe croate, puisqu'il est capable de marquer mais aussi de délivrer des passes décisives. On a d'ailleurs pu le constater lors de la finale de la Coupe d’Allemagne où il a inscrit deux buts et fait une passe. Il ne sera peut-être pas titulaire lors du Mondial mais aura forcément un rôle important en tant que remplaçant. La Coupe du Monde lui permettra peut-être de gagner une place de titulaire indiscutable à Francfort et du temps de jeu en sélection. Mais pour cela, il faudra avant tout sortir de la poule la plus relevée du Mondial avec l'Argentine, le Nigéria et l'Islande.

