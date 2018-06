Casemiro voit Neymar au top

Pas encore revenu à son meilleur niveau, Neymar n’en reste pas moins un joueur d’exception. Et si ses adversaires s’irritent de sa capacité à toujours plus amplifier le moindre contact, au sein de la sélection brésilienne, personne ne doute de sa capacité à marquer cette Coupe du monde de son empreinte. Et quant à la pression, qu’elle vienne du Mexique, le futur adversaire en 8e de finale, ou d’ailleurs, cela ne leur fait ni chaud ni froid.

"Il n’a pas besoin qu’on le protège. Il est plus qu’habitué à la pression, il sait la gérer. Il sait que s’il ne fait pas un bon match, ils vont le détruire mais que s’il met un super but on dira que c’est le meilleur. Il est plus que préparé aux critiques", a d’ailleurs expliqué Casemiro en conférence de presse. Au Brésil, Neymar est cependant plus habitué aux éloges qu'aux critiques...

Le milieu de terrain du Real Madrid considère évidemment son coéquipier au sein de la Seleçao au sommet. Et la comparaison avec Cristiano Ronaldo qu’il côtoie en club tombe sous le sens: "Neymar et Cristiano sont deux joueurs exceptionnels, d’une autre planète. Avec Messi, ce sont les trois meilleurs footballeurs du monde. On a la chance que l’un d’eux joue pour le Brésil." Et bien entendu, Casemiro apprécierait beaucoup que Neymar montre son meilleur visage contre le Mexique...