Ce lundi, à partir de 16 heures, le Brésil est opposé au Mexique pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Et pour ce rendez-vous important, Tite reste fidèle à sa ligne de conduite en conservant un onze de départ identique à celui présenté face au Costa Rica et à la Serbie, Marcelo étant naturellement forfait sur blessure et remplacé par Filipe Luis.

Par ailleurs, Fagner conserve sa place sur le flanc droit de la défense, depuis qu'il a pris de relais de Danilo, lui aussi touché au sortir du premier match contre la Suisse (1-1). Le onze de départ: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda, Filipe Luis - Paulinho, Casemiro - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus.