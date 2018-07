Brésil: Schmeichel allume Neymar

Peter Schmeichel n’a pas du tout apprécié l’attitude de Neymar lors du huitième de finale remporté par le Brésil face au Mexique (2-0), lundi à Samara. Notamment en fin de match, lorsque la star du PSG s'est roulée au sol parce qu'un joueur mexicain lui avait chatouillé la cheville.

L’ancien gardien de but danois ne s’est donc pas privé pour critiquer l’attaquant brésilien. "On lui a donné le trophée de joueur du match mais, mon dieu, il faut que la Fifa regarde ça, la manière dont il s’est comporté dans cette rencontre. C’est honteux, je ne trouve pas d’autre mot", a-t-il ainsi lâché sur la chaîne RT.

Et l’ex-portier de Manchester United d'enchaîner: "On aurait dit qu’il allait mourir. Je pensais qu’il allait être mis sur une civière, dans une ambulance, et qu’on n’allait plus jamais le revoir. J’en appelle vraiment à la Fifa, ce n’est pas quelque chose que nous voulons voir dans le football. Nous avons la VAR, il faut se débarrasser de ces jeux d’acteur."