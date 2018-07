"Il a déjà très bien joué contre la Serbie. Nous savons tout ce qu'il a pu endurer pour être ici, avec nous à la Coupe du monde, et désormais je peux dire qu'il est revenu à son meilleur niveau, techniquement et tactiquement". Ces mots sont signés Tite et désignent Neymar, une vedette planétaire jusqu'alors plutôt décevante depuis le début de la Coupe du monde, mais qui bénéficiait néanmoins de circonstances atténuantes après avoir souffert d'une blessure handicapante sur la fin de saison en club. Avec les matches à élimination directe, le Brésil a plus que jamais besoin de son numéro 10, même si le 11 (Philippe Coutinho) a très bien pris le relais sur les trois matches dans le groupe E.

L'ancien prodige du Santos FC est donc attendu au tournant, lui qui ne pourra donc plus se réfugier derrière la moindre excuse pour justifier un éventuel match raté face aux Mexicains ce lundi après-midi (16 heures) en huitième de finale du tournoi. Car Neymar est maintenant au top, et doit assumer son rôle de leader technique et offensif. Néanmoins, en interne, on continue de tout mettre en oeuvre pour bichonner le joyau, et même flatter son ego. A commencer par Thiago Silva qui avait subi les quolibets de son cadet durant l'opposition face au Costa Rica (2-0). Depuis, le coupable se serait excusé auprès du défenseur central, et le capitaine de la Seleçao semble avoir déjà tiré un trait sur cette affaire.

"Quand j'ai vu Mbappé et Cavani être aussi bons samedi, sans oublier le but de Di Maria, je me suis dit que nous devions tout faire pour mettre Neymar dans les meilleures conditions" Thiago Silva

"Quand j'ai vu Mbappé et Cavani être aussi bons samedi, sans oublier le but de Di Maria, je me suis dit que nous devions tout faire pour mettre Neymar dans les meilleures conditions afin qu'il puisse démontrer tout son talent et faire la différence. Nous espérons tous qu'il sera inspiré", a ainsi expliqué "O Monstro". Mais l'ancien Blaugrana a-t-il autant besoin que ça du soutien total, presque docile, de tous ses coéquipiers pour faire parler ses immenses qualités ?