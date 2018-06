Brésil: Coutinho a marqué un «but de ouf»

Comme attendu, Yann Sommer, le gardien suisse, n’a pas manqué de travail face au Brésil (1-1). Et si le portier du Borussia Mönchengladbach a livré une belle prestation, réalisant quelques arrêts de grande classe, notamment face à Roberto Firmino, il n’a rien pu faire sur le but exceptionnel inscrit par Philippe Coutinho.

Beau joueur, le portier de la Nati a d’ailleurs rendu hommage à son bourreau à l’issue de la rencontre. "Ah c’est un but de ouf, franchement c’est un très, très joli but, a lâché le gardien de Mönchengladbach. Normalement, je me lève et puis j’applaudis pour un but comme ça. Il l’a très bien fait", a-t-il ainsi expliqué à l’issue de la rencontre.