"J'admire Busquets, c'est le meilleur joueur du monde à mon poste. Je lui voue une grande admiration" Le compliment est signé Casemiro qui évolue actuellement avec la sélection brésilienne. On est très loin des Clasico Real-Barça !

Le milieu de terrain du Real et de la sélection brésilienne a également cité deux autres joueurs références à ce poste et ils sont Français ! "Kanté et Pogba sont également très bons", a-t-il en effet ajouté en conférence de presse.