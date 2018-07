Le Brésil éliminé de la Coupe du monde, les critiques ne manquent pas à l'égard du staff et des joueurs. Avec plusieurs joueurs ciblés dont Fernandinho ou encore Neymar. "C'est le meilleur joueur brésilien de ces dernières années et pour 30 minutes tout le monde remet en cause sa carrière ! La Coupe du monde est comme ça, rien n'est pardonné", a plaidé Cafu, ancien défenseur champion du monde en 1994 et en 2002. Il a également tenu à saluer le travail du sélectionneur Tite.