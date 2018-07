Qualifiée in extremis pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir renversé la situation face au Japon (3-2), la Belgique a rendez-vous avec le Brésil ce vendredi soir à Kazan (20h) en quarts de finale de la Coupe du monde. Un match historique à ne pas manquer pour l'attaquant des Diables Rouges Romelu Lukaku, auteur de quatre buts dans la compétition.

"On va jouer la meilleure équipe du tournoi et la grande favorite de la Coupe du monde. On s'est bien préparé, on s'est tous amélioré, tout se passe bien pour nous. Ce sera un match référence, on sait que cela ne sera pas facile, mais nous avons les qualités pour faire la différence", a confié en conférence de presse le buteur de Manchester United. Extrêmement talentueux, à l'image de De Bruyne et Hazard, les Belges ont également prouvé face au Japon qu'ils avaient le caractère et la capacité à jouer en équipe quand la situation devenait compliquée.

La Belgique n'a rien à perdre

Le sélectionneur Roberto Martinez a su construire un vrai groupe et non plus seulement une somme d'individualités, à l'image des entrées décisives de Marouane Fellaini et Nacer Chadli, buteurs face aux Japonais. "Quoiqu'il arrive, on verra contre le Brésil on l'on se situe. La pression, on l'a toujours même si on commence dans la peau d'un outsider. Quand on voit les joueurs chez nous, on a toujours de la pression. Mais on la gère bien. On a un match à savourer, on va donner le maximum pour notre pays et pour aller le plus loin possible."

"Neymar n'est pas un acteur"

Face aux Brésiliens, les Belges devront encore hausser leur niveau de jeu s'ils veulent atteindre les demi-finales et museler la star auriverde Neymar. L'attaquant du PSG a été très critiqué au tour précédent par les Mexicains, qui l'ont accusé d'en rajouter. Mais Lukaku balaye ces critiques : "Neymar n'est pas un acteur, assure-t-il. Il a des qualités hors du commun et je pense que dans le futur il peut être le meilleur joueur du monde". En attendant, c'est bien l'attaquant belge qui espère être le meilleur vendredi soir à Kazan.