Brésil-Belgique: Les compos sont tombées

Tite et Roberto Martinez ont dévoilé leur onze de départ pour le deuxième quart de finale de cette Coupe du monde 2018, qui opposera le Brésil à la Belgique vendredi soir à Kazan (20h). Comme prévu, Marcelo effectue son retour côté auriverde, l’attaque de la Seleçao étant composée de Willian, Gabriel Jesus et Neymar.

Le onze brésilien: Alisson - Fagner, T. Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Fernandinho, Coutinho - Willian, G. Jesus, Neymar. Le onze belge: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli - De Bruyne, Lukaku, Hazard.

Ready for another big game?



Yeah, so are we.



Here are the teams for #BELBRA! #WorldCup pic.twitter.com/09MMe3507S