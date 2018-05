Benzema répond à Le Graët

Karim Benzema a beau être évincé de l'équipe de France depuis plus de deux ans, l'avenir en bleu de l'attaquant du Real Madrid continue toujours de faire parler. KB9 est de nouveau sorti de sa réserve mercredi soir, pour réagir aux propos de Noël Le Graët. Dans une interview accordée à l'AFP, le président de la FFF jugeait improbable un retour en sélection de l'ancien buteur de l'OL.

La réponse ne s'est pas fait attendre: "Monsieur Le Graët, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu une occasion de vous taire, car je découvre votre vrai visage qui n’est pas celui qui disait beaucoup m’aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur !" Jusqu'à présent, le patron du football français avait, il est vrai, toujours montré une certaine prudence sur ce sujet sensible, soutenant bien sûr le choix de Didier Deschamps, mais sans jamais fermer complètement la porte à un retour éventuel de Benzema.

Aujourd'hui, un retour est impossible tant que le duo Le Graët-Deschamps sera aux commandes. Mais ce nouvel épisode dans ce feuilleton interminable doit copieusement agacer le sélectionneur qui, en pleine préparation pour la Coupe du monde, doit se dire qu'après la polémique Rabiot, on parle décidément beaucoup des absents.