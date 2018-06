Belgique: Un quatuor de feu face au Costa Rica

Ce lundi soir, à partir de 20h45, la Belgique accueille le Costa Rica pour le dernier match de préparation des deux équipes dans l'optique de la Coupe du monde. Et pour faire face à l'expérimenté gardien de but du Real Madrid, Keylor Navas, les Diables Rouges présentent de solides arguments avec un trio offensif composé de Dries Mertens, Romelu Lukaku et Eden Hazard, soutenus notamment par Kevin De Bruyne.

Le Parisien Thomas Meunier est lui titularisé dans le couloir droit du 3-4-3 de Roberto Martinez, alors que l'ancien Monégasque Yannick Carrasco aura la charge du flanc opposé. Le onze de départ: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, Hazard.