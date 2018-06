Belgique-Martinez: "On ne peut pas calculer"

Vainqueur de l'Angleterre (1-0) ce jeudi soir pour clôturer la phase de poules de la Coupe du monde, la Belgique termine donc en tête du groupe G et affrontera le Japon en huitièmes de finale, dans la même partie de tableau que le Brésil, la France, l'Argentine ou le Portugal. Mais pour Roberto Martinez, toute projection apparaît futile.

"La victoire est la conséquence d'une très bonne performance. On ne peut pas calculer et imaginer un scénario idéal. Nous avons vu de grandes nations déjà éliminées. Nous devons regarder nos propres performances. Nous sommes maintenant un groupe plus fort que ce que nous étions avant le match. Nous allons affronter le Japon, et nous devons être prêts pour ce défi", a expliqué le sélectionneur des Diables Rouges à l'issue de la partie.