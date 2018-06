Belgique: Kompany dans une liste… de 24

Touché à l’aine samedi face au Portugal et sorti avant l’heure de jeu, Vincent Kompany n’est pas encore assuré de participer à la Coupe du Monde.

Le défenseur de Manchester City a été retenu par le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez dans une liste de 24 joueurs, et c’est Laurent Ciman qui le remplacera s’il doit déclarer forfait.

Adnan Januzaj, qui faisait partie des joueurs dont le nom ne figurait pas sur les fameux matelas réalisés sur mesure pour les Diables, a lui été préféré à Christian Benteke. Matz Sels, Jordan Lukaku, et Christian Kabasele ne seront pas non plus du voyage en Russie.