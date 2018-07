Belgique - Japon : Lukaku en mode terreur !

Les défenses de la Tunisie et du Panama en cauchemardent encore. Croiser la route de Romelu Lukaku peut laisser des séquelles irréversibles. Surtout si la bête débute le match le couteau entre les dents. C’est un peu ce qui s’est passé face aux Aigles de Carthage et l’équipe panaméenne. L’attaquant de Manchester United, critiqué avant le début de la Coupe du Monde, n’a laissé aucune place aux doutes. Un doublé face Panama, suivi d’un autre face à la Tunisie, et voilà le redoutable attaquant des Diables Rouges en haut du classement des buteurs. Ce modèle de précocité a d’ailleurs battu un record puisqu’il devient le premier joueur belge à inscrire quatre buts en Coupe du Monde. Dans le circuit pro depuis 9 ans, Romelu Lukukau, 25 ans seulement, mène l’attaque de feu de la Belgique. Une force de frappe redoutée et qui totalise déjà neuf buts depuis le début de la compétition.

Tous les feux sont donc au vert… ou presque. Le buteur des Red Devils s’est blessé au talon face à la Tunisie et a dû déclarer forfait contre l’Angleterre. « Romelu Lukaku est complètement fit, il va bien. Il a fait un entraînement complet aujourd’hui. Il n’a donc aucun problème. Il devrait être prêt pour demain », a déclaré Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Face au Japon ce soir, le joueur formé à Anderlecht est attendu pour faire la différence. « Le plus important dans ce genre de tournoi, c’est de s’améliorer match après match », déclarait-il à l’issue du succès contre la Tunisie. Lukaku pourra poursuivre sa montée en puissance contre une équipe nipponne, certaine disciplinée, mais qui ne semble pas en mesure d’arrêter l’ogre Lukaku. Un adversaire que connaît très bien l’actuel meilleur buteur de la compétition, puisqu’il a été l’unique buteur lors d’un match amical en novembre dernier.

Depuis le début de la Coupe du Monde, Romelu Lukaku fait preuve d’une efficacité redoutable. Pas de quoi ravir ses détracteurs qui pointent souvent la maladresse du joueur pour le décrier. Le natif d’Antwerp a cadré quatre fois, pour quatre buts ! Une réalisation toutes les 37 minutes ! Surtout, Lukaku s’est montré extrêmement complet dans son jeu avec un but du droit, un autre du gauche et deux de la tête. Précieux dans la conservation du ballon, il a gagné sept duels aériens sur neuf disputés. Un véritable point de fixation capable de conserver quand il faut et dévorer les espaces lorsqu’il est possible de le faire. Avec comme rampe de lancement les deux esthètes Hazard et Mertens, Lukaku se régale et enchante la Belgique. La belle histoire devrait se poursuivre au moins face au Japon. La chanson risque en revanche d’être différente en quarts avec comme potentiels adversaires, Mexique ou Brésil…