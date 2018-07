Belgique-Hazard: "C’est ce qu’il nous fallait"

Vainqueurs 3-2 du Japon lundi soir en huitièmes de finale du Mondial russe après avoir été menés 0-2 jusqu’à la 70e minute, les Belges, qui l’ont emporté sur un but de Nacer Chadli au bout du temps additionnel, étaient évidemment soulagés à l’issue de la rencontre, à l’image de leur capitaine.

"On n’a pas vécu beaucoup de matches comme ça, et c’est ce qu’il nous fallait. On a vraiment vu la réaction des joueurs, et montré qu’on était capables de renverser des situations. Je suis très content, même si tout n’était pas parfait. On a prouvé qu’on était costauds avec cette réaction. Et les joueurs sur le banc ont changé complètement le match, c’est vraiment le groupe des 23 qui est important", a déclaré Eden Hazard au micro de beIN SPORTS.