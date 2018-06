Belgique: Hazard calme le jeu avec Lukaku

Eden Hazard est revenu sur ses propos qu'il avait tenu au sujet de Romelu Lukaku après la victoire de la Belgique face au Panama (3-0). Le milieu offensif de Chelsea avait confié qu'il avait recadré son avant-centre à la mi-temps du match.

"Je lui ai dit à la mi-temps qu'on avait besoin de lui, avait déclaré l'ancien Lillois. En première période, il se cachait un peu là-bas tout seul (devant). Même si on a des bons joueurs, ce n'est pas facile de jouer avec un joueur en moins. Et une fois qu'il a été là, impliqué dans le jeu, comme par magie, il a mis deux buts. J'espère qu'il va comprendre. Mais il n'a pas fait un mauvais match."

Hazard est donc revenu sur ces propos pour écarter l'hypothèse d'un début de tension entre le meneur de jeu belge et son attaquant. "En tant que capitaine, si je peux aider mes coéquipiers à devenir meilleurs, je le fais, a expliqué le n°10 des Diables Rouges. J'ai dit à Romelu que si on voulait gagner, on avait besoin de lui, pas seulement pour marquer, mais pour participer à la construction du jeu. On s'est parlé normalement, et tout allait bien à la fin du match."