Belgique: Grosse inquiétude autour de la cheville de Lukaku

Auteur de quatre buts en deux matches, Romelu Lukaku est l'homme fort de la Belgique dans ce début de Coupe du monde. Malheureusement, l'attaquant des Diables Rouges s'est blessé à la cheville lors du succès de son équipe (5-2) contre la Tunisie samedi. Roberto Martinez, le sélectionneur, craint une blessure sérieuse qui pourrait hypothéquer la présence du Mancunien durant le reste de la compétition. "Romelu est touché au ligament externe de la cheville gauche. Il a reçu un coup en fin de première mi-temps et a essayé de continuer à jouer, mais il n’a pas pu. On en saura plus d’ici 48 heures. Il faut attendre que la cheville dégonfle et croiser les doigts", a déploré l'Equatorien dans des propos relayés par Sudinfo.be. La Belgique doit affronter l'Angleterre lors du dernier match du groupe G avant d'être en action lors des huitièmes de finale.