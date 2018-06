Belgique-De Bruyne : "Pas chouette à voir"

Passeur décisif pour Romelu Lukaku sur le deuxième but de la Belgique face au Panama lundi (3-0), Kevin de Bruyne est revenu sur cette victoire moins facile qu’il n’y paraît pour les Diables pour leur entrée dans ce Mondial russe.

"On a essayé de jouer mais cela n'a pas été facile face à une équipe aussi compacte. Les débuts ont été difficiles, mais on savait qu'après une heure ils seraient fatigués et qu'on aurait plus d'espaces. Ce n'était pas chouette à voir mais c'était aussi compliqué pour nous. On a tout donné pour se créer des occasions et au final on gagne, c'est le plus important", a déclaré le joueur de Manchester City, rapporte La Dernière Heure.