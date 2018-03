Belgique: Courtois rentre en Angleterre

Thibaut Courtois doit déjà rentrer en Angleterre. Le gardien de Chelsea, avec la sélection belge depuis lundi dernier, est en effet toujours handicapé par sa blessure aux ischio-jambiers, survenue avant le rassemblement.

L'international belge, qui devait normalement prendre place dans les cages des Diables Rouges pour le match amical contre l'Arabie Saoudite mardi, doit donc jeter l'éponge. Le portier de 25 ans va donc retrouver les Blues à Londres plus tôt que prévu.

Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, n'a pas encore expliqué s'il allait remplacer numériquement son gardien numéro 1.

⚽️ @thibautcourtois has not recovered from his hamstring injury and left the group. R. Martínez will decide later on who will replace him in the goal ️ @saudiFF. Get well soon, Thibaut ! #BELKSA #REDTOGETHER pic.twitter.com/xAt9f1soPw