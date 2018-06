Autriche-Allemagne décalé de presque deux heures

Le match amical entre l'Autriche et l'Allemagne, samedi soir, a été retardé d'environ 1h45' à cause d'un violent orange.

L'arbitre a prononcé plusieurs reports successifs, avant la dernière tentative fructueuse de 19h45.

Il n'y a bien sûr aucun changement dans les compositions de départ, l'événement étant surtout la titularisation de Manuel Neuer, qui n'avait plus joué depuis septembre et un match de Bundesliga contre Mayence (victoire du Bayern 4-0 pour la compte de la quatrième journée). Les Allemands mènent déjà 1-0, avec un but d'Özil dès la 12e minute.