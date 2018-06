Australie: Les Bleus affronteront une légende

L’effectif "russe" de l’Australie, premier adversaire de l’équipe de France (le 16 juin), est connu depuis ce dimanche.

Tim Cahill, le meilleur buteur de l’histoire des Socceroos (50 en 105 matches), a été sélectionné par le Néerlandais Bert van Marwijk, à 38 ans.

Il prendra part à sa quatrième Coupe du monde, comme ont pu le faire avant lui Pelé et les Allemands Uwe Seeler/Miroslav Klose.

The squad has been named. Who are you most looking forward to seeing on the pitch at the @FIFAWorldCup? #GoSocceroos https://t.co/hCr8CRORRL pic.twitter.com/t7e1bTRGjj