Au bout d'un match fou, la Croatie complète le dernier carré

Le dernier quart de finale de la Coupe du monde a été épique. Finalement, au bout de la nuit russe, la Croatie a éliminé le pays organisateur aux tirs au but (2-2, 3 t.à.b. 4). Cheryshev avait ouvert le score d'une frappe sublime (31e), mais Kramaric a égalisé de la tête en première période (39e). A 1-1, les deux équipes ont disputé une prolongation où Fernandes (115e) a réussi à répondre à Vida (101e) sur deux coups de pied arrêtés.

La séance des tirs au but a tourné à l'avantage des Croates de Subasic, auteur d'un arrêt. Les hommes de Zlatko Dalic rejoignent l'Angleterre en demi-finale et complètent le dernier carré avec la France et la Belgique.