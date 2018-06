Argentine-Sampaoli: "Le couteau entre les dents"

Jorge Sampaoli, le sélectionneur de l'Argentine, espère que son équipe va réussir à tenir la balle face à l'équipe de France ce samedi à 16 heures en 8e de finale de la Coupe du monde. "Si on doit défendre sans la balle, on sera en position défavorable. Il faut s'installer dans le camp adverse", explique-t-il pour Marca. L'ancien sélectionneur du Chili a placé le contrôle du jeu au centre des débats pour chercher à contrer les Bleus et il l'a promis: "L'Argentine va entrer avec le couteau entre les dents".