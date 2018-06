Argentine, retour au 4-4-2 ?

L'Argentine fait partie de ces nations historiques de l'histoire de la Coupe du monde, une de ces équipes qui sont systématiquement au rendez-vous des phases à élimination directe. Alors forcément, au pays, voir l'équipe nationale se retrouver au bord d'une élimination précoce dès la phase de poules, après avoir tiré la langue pour sortir des qualifications, c'est une catastrophe nationale. Et lorsqu'un navire est sur le point de couler, c'est évidemment le commandant de bord qui est le premier visé. Jorge Sampaoli a désormais pris l'habitude d'être ciblé depuis sa prise de fonction il y a un peu plus d'un an.

Lui qui était un peu attendu comme le messie après avoir remporté la Copa America avec le Chili en 2015 et 2016, au détriment de son pays natal à chaque fois, n'a pas du tout confirmé les espoirs placés en lui par les Argentins. Nul n'est prophète en son pays, rapporte souvent l'adage, et ça se confirme malheureusement pour l'ancien coach du FC Séville. Ses idées de jeu, calquées sur celles d'un certain Marcelo Bielsa, n'ont pour l'heure apporté que des ennuis à une Albiceleste qui se doit désormais de l'emporter mardi contre les Super Eagles du Nigeria pour espérer voir les huitièmes de finale du Mondial. Tout en espérant que la Croatie, dans le même temps, ne craque pas face aux Islandais...

Le football bafoué de Sampaoli

Alors, pour éviter de se retrouver responsable d'un naufrage collectif, Jorge Sampaoli serait sur le point de revenir à un football plus traditionnel, croient savoir les médias locaux. Exit la défense à trois avec des latéraux parfois ultra-offensifs. C'est cette fois-ci un 4-4-2 classique qui est attendu contre les Nigérians, avec notamment Gonzalo Higuain aligné en pointe au détriment de Sergio Agüero pour épauler Lionel Messi. Angel Di Maria devrait lui se retrouver propulsé de nouveau en animateur du couloir gauche. Jorge Sampaoli veut pouvoir compter sur ses hommes les plus expérimentés, alors que Javier Mascherano a lui pris soin de démentir, sur les réseaux sociaux, qu'une mutinerie avait mené à la destitution officieuse du sélectionneur national.

L'ancien Blaugrana devrait par ailleurs tenir encore sa place dans l'entrejeu, alors que Marcos Rojo est attendu pour renforcer la charnière défensive, au côté de Nicolas Otamendi, ou d'un Gabriel Mercado qui pourrait aussi bien débuter couloir droit en lieu et place de Salvio. Afin de mettre tous les atouts de son côté, le technicien de 68 ans semble donc sur le point de tirer un trait sur sa vision du football, au profit de l'intérêt collectif. De son propre chef ou sous l'insistance appuyée des cadres du groupe ?