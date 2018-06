Argentine: Mourinho s'en prend à Caballero 

Peut-être est-ce parce qu'il a joué à Manchester City ? Toujours est-il que José Mourinho a été particulièrement sévère avec Willy Caballero le portier de l'Argentine suite au match nul concédé face à l'Islande (1-1). "Moi ou Caballero dans le but, cela aurait été la même chose. L'Islande a frappé une fois au but et elle a marqué", a-t-il lâché pour la chaîne de télévision russe RT.

