Argentine : Mascherano dans l'histoire

Titulaire ce samedi lors du match nul de l'Argentin face à l'Islande (1-1), pour l'entrée en lice de l'Albiceleste dans la Coupe du monde 2018, le défenseur ou milieu de terrain Javier Mascherano a connu sa 144e apparition en sélection. Il est devenu le joueur argentin le plus capé de l'histoire, devançant notamment les légendes Javier Zanetti (143), Lionel Messi (125), Roberto Ayala (114) ou Diego Simeone (104).

Il en a également profité pour réussir 133 passes dans cette rencontre, plus haut total dans un match de Coupe du Monde depuis 1966, dépassant l'ancien record de son compatriote Juan Sebastian Veron (132) datant de juin 2010.

