Argentine: Lo Celso aurait vexé Messi

Titulaire lors des matches de préparation, Giovanni Lo Celso n’a pas joué la moindre minute lors de la Coupe du monde en Russie. Et ce malgré les difficultés de l’Argentine tout au long de la compétition.

Et à en croire une enquête du journal Clarin sur les relations difficiles entre les joueurs argentins et le sélectionneur Jorge Sampaoli, ce cantonnement au banc aurait été voulu par… Lionel Messi. Et pas nécessairement pour une question de comptabilité dans le jeu.

D'après les informations du quotidien argentin, le milieu de terrain parisien aurait été ostracisé en raison… d’une partie de tennis-ballon largement perdue par le Barcelonais et d’un petit pont qualifié de «colossal» par Clarin subi à l’entraînement. Une explication pour le moins surprenante.