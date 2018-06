Argentine: Higuain, Dybala et Agüero sur le banc 

A une heure du coup d'envoi du huitième de finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine, la Fifa vient de communiquer les compositions d'équipe proposées par les deux sélectionneurs. Du côté de l'Albiceleste, Jorge Sampaoli a décidé d'innover en laissant à la fois Sergio Agüero, Gonzalo Higuain et Paulo Dybala sur le banc. C'est avec Angel Di Maria et Cristian Pavon que Lionel Messi démarre en attaque, tandis que l'entrejeu est composé de Javier Mascherano, Ever Banega et Enzo Perez. Le Parisien Giovani Lo Celso est lui remplaçant.

Le onze argentin: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Perez, Mascherano, Banega - Pavon, Messi, Di Maria.