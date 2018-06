Argentine: Higuain avec Messi face au Nigeria

Contrainte de l'emporter face au Nigeria ce mardi soir à Saint-Pétersbourg pour espérer atteindre les huitièmes de finale, l'Argentine pourra compter sur le duo Lionel Messi-Gonzalo Higuain en attaque. Angel Di Maria et Ever Banega seront également titulaires, tout comme Franco Armani dans le but.

La compo de l'Argentine: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Perez, Mascherano, Banega - Messi, Higuain, Di Maria.

La compo du Nigeria: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun - Moses, Etebo, Obi Mikel, Ndidi, Idowu - Musa, Iheanacho.