Angleterre-Young: "On n'a encore rien gagné"

De retour dans le dernier carré d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 1990, l’Angleterre affronte la Croatie mercredi soir, au lendemain de la première demi-finale entre Français et Belges.

Et si les hommes de Gareth Southgate sont confiants, ils ont bien conscience que le plus dur est à venir. "Il n’y a pas eu de célébration après notre victoire contre la Suède, parce qu’on n’a encore rien gagné. Mais on a une énorme opportunité d’aller au bout. Et on n’est pas venus ici pour ne pas gagner le titre", a déclaré Ashley Young en conférence de presse lundi.