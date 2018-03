Angleterre: Wilshere absent face à l'Italie

Jack Wilshere n'aura donc pas jouer avec l'Angleterre lors de cette trêve internationale. Le joueur d'Arsenal, déjà absent lors de la victoire des Three Lions contre les Pays-Bas (0-1) vendredi soir, ne pourra pas tenir sa place mardi (21h) face à l'Italie.

Le milieu de terrain âgé de 26 ans souffre toujours du genou et va donc quitter la sélection. De son côté, Joe Gomez, touché à la cheville contre les Néerlandais, va rester pour passer des examens plus poussés.

